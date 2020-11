Cisterna, Carturan ricompone la Giunta con Vittorio Sambucci e Luigi Esposito

Si ricompone la giunta comunale di Cisterna con la nomina da parte del sindaco Mauro Carturan di due assessori. Si tratta di Luigi Esposito e di Vittorio Sambucci. Come aveva già annunciato, il primo cittadino affianca altri due componenti agli attuali assessori Gildo di Candido e Simonetta Antenucci.

Luigi Esposito, già consigliere comunale nella lista civica Cisterna Democratica, lo scorso ottobre ha ceduto il suo posto nell’assise all’ex assessore Renato Campoli e ora torna n amministrazione ma con il ruolo di assessore. Vittorio Sambucci invece torna a ricoprire sia il ruolo di assessore che di vice sindaco.

Gli assessori al momento sono privi di delega. “Con Sambucci ed Esposito – ha commentato Carturan – si completa la squadra di nomi proposti dal sindaco. Ora attendo quelli dei restanti assessori proposti dai partiti di maggioranza”.

La giunta così ricomposta farà il suo debutto nel prossimo Consiglio comunale convocato per giovedì 26 novembre alle 9, ed in seconda convocazione per venerdì 27 novembre 2020 alle 10.