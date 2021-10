Cisterna, il sindaco Mantini presenta la sua squadra: assegnate le deleghe

A pochi giorni dalla proclamazione, il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha reso nota la sua squadra presentandola nel corso di una conferenza stampa. La nuova giunta comunale è quindi composta da: Maria Innamorato sarà vice sindaco e assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Differenza di Genere, Diritti Lgbt e Contrasto alle Discriminazioni, Bilancio, Tributi, Patrimonio; Carlo Carletti, assessore al Welfare e Politiche Sociali; Emiliano Cerro, assessore all'Industria, Artigianato, Commercio, Agricoltura, Attività Produttive, Caccia e Pesca; Michela Mariottini assessore alle Politiche per l'Infanzia e Politiche Giovanili; Emanuela Pagnanelli, assessore alla Scuola e allo Sport; Andrea Santilli assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Pubblico Decoro, Mobilità e Trasporti.

Mantini l'ha definita un "mix di competenze, esperienze, ruoli e generazioni sottolineando come dall'integrazione, confronto e talvolta anche dal conflitto possano derivare le scelte migliori per la comunità". Inoltre come ci sia la necessità di formare una nuova classe dirigente, per questo sono presenti tanti giovani che possono avvalersi dell'esperienza di alcuni. Un sintetico profilo dei nuovi assessori: