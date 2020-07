A Cisterna approvato il piano dell'arredo urbano: decoro urbano e valorizzazione della città

Più spazi esterni alle attività commerciali a servizio dei clienti ma anche per intrattenimenti culturali. A Cisterna è stato approvato il Piano dell’arredo esterno alle attività commerciali. Una piccola rivoluzione per Cisterna che attraverso questo strumento non solo offrirà l’opportunità di ampliare gli spazi di vendita degli esercizi commerciali ma soprattutto metterà delle regole a tutela del decoro urbano e valorizzazione delle piazze e vie della città

“Il Piano – spiega il presidente della Commissione commercio, Mauro Contarino – ha come finalità l'incremento della qualità degli spazi pubblici, il miglioramento della vivibilità, la capacità di attrazione del centro urbano, il mantenimento e l'incremento delle attività commerciali con effetti positivi sull'uso collettivo degli spazi pubblici. Si tratta di uno strumento normativo che ci viene chiesto soprattutto dalle attività, che hanno necessità di ampliare il servizio alla clientela e di lavorare con la superficie esterna, con l’intento di aiutare le attività a dare un servizio migliore, aumentando di conseguenza l'economia locale”.

“Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono diversi: valorizzare le vie, le piazze, i quartieri centrali ma anche quelli periferici, nonché puntare sul rilancio del centro storico, al fine di migliorare la qualità, favorendo l'installazione di manufatti di arredo; tutelare i singoli elementi di rilevanza storico-architettonico della città, con particolare riguardo alle forme dello spazio pubblico, alle prospettive, alle facciate degli edifici e agli elementi di valore storico-architettonico; evitare intralcio al passaggio dei pedoni soprattutto quelli diversamente abili nonché favorire la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche.

Quindi questo piano è rivolto a tutte le attività, comprese quelle annesse a intrattenimenti culturali, musicali oppure di produzione di generi alimentari, svolti da esercizi pubblici o attività artigianali del settore alimentare che utilizzano in via temporanea l'area pubblica antistante, attrezzata con gazebo, pedane, tavoli e sedie. Al tempo stesso, se da un lato offre l’opportunità di ampliamento degli spazi, dall’altro regolamenta l'installazione di manufatti , come gazebo ed altro, e degli arredi urbani ai fini della tutela del decoro dello spazio pubblico e dell'unitarietà degli interventi.”