Vittime della strada, a Cisterna un murales nel quartiere San Valentino

Si è parlato di sicurezza stradale, un murales da realizzare in memoria di tutte le vittime della strada e l’istituzionalizzazione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, che ricorre la terza domenica di novembre nell'incontro tra il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli e l’associazione “Angeli vittime della strada” presieduta da Laureta Jaku.

“La messa in sicurezza delle strade è una priorità di questa amministrazione comunale - ha detto l’assessore Santilli -. e abbiamo stilato un accordo quadro con un impegno di spesa di 180 mila euro che ci consentirà di fare interventi sostanziali di manutenzione ordinaria sulle nostre strade. Lo faremo per evitare di intervenire a pezzi, o a campione, e di fare manutenzione a spot, per restituire organicità ai lavori pubblici, di cui necessita la nostra città. La prossima settimana saranno espletate le procedure amministrative e saranno aggiudicati i lavori per un anno. Abbiamo chiesto alle società partecipanti l’iscrizione al MePa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Saranno garantiti interventi di manutenzione stradale anche il sabato e la domenica”.

“Abbiamo incontrato queste mamme e sorelle delle giovani vittime della strada e non possiamo che essere al loro fianco e sostenere la giusta battaglia per la sicurezza stradale - ha detto il sindaco Mantini - e con l’assessore abbiamo affrontato tutte le criticità come ad esempio la messa a norma dei dossi che, suppur fondamentali per la riduzione della velocità, devono essere realizzati secondo le normative europee. Abbiamo la necessità di una maggiore sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e lo faremo coinvolgendo i ragazzi delle scuole di Cisterna, in un percorso che deve essere anche di carattere culturale”.

L’amministrazione comunale ha individuato Via delle vittime della strada, nel quartiere San Valentino, come luogo per il murales richiesto dall’associazione e ha garantito l’istituzionalizzazione della terza domenica di novembre, come Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada.