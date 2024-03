Clima teso in Comune a Cisterna: il sindaco Mantini ritira le deleghe a due assessori

Clima teso in Comune a Cisterna con il sindaco Valentino Mantini che nelle ultime ore ha ritirato le deleghe ai due assessori Emanuela Pagnanelli, alla Scuola e allo Sport, e Carlo Carletti, al Welfare e politiche sociali. Una decisione figlia di quanto accaduto ieri in Consiglio comunale quando i due assessori si sono seduti tra il pubblico invece che sui banchi della giunta.

Una questione sollevata anche da alcuni consiglieri di minoranza che nel corso della sedutahanno chiesto spiegazioni; a loro ha successivamente risposto il primo cittadino spiegando che era “in corso un confronto interno”, e che avrebbe cercato “di risolvere in breve tempo”.

Ed è del pomeriggio di oggi la decisione del sindaco Mantini, annunciata attraverso una nota. “La mia storia personale parla per me - ha detto il primo cittadino -: la capacità utilizzata nel corso della mia vita di tenere sempre aperti i canali del dialogo e del confronto, di avere le braccia larghe verso tutti. Attitudine applicata anche all’esperienza politica di questi due anni e mezzo: ho infatti sempre avuto un confronto apertissimo con la maggioranza che mi sostiene dall’inizio del mandato elettorale, confronto che c’è stato anche nella riunione convocata specificatamente lunedì scorso per il Consiglio comunale. Sui punti all’ordine del giorno, la mia maggioranza ha votato in maniera compatta e coesa in Consiglio comunale dimostrando senso di responsabilità per la nostra città.

Non posso voltarmi dall’altra parte, invece, davanti al segnale politico inviato da due assessori che in sala consiliare hanno scelto di sedersi tra il pubblico, lasciando vuoti i loro posti in giunta comunale: non consento a nessuno di mancare di rispetto al ruolo istituzionale del sindaco”, ha tuonato Mantini. "Ritengo - ha poi concluso il sindaco - che il mio progetto politico per questa comunità non possa fermarsi a causa di personalismi e particolarismi. Per le ragioni esposte, ho firmato i decreti di revoca dalla nomina di assessore a Emanuela Pagnanelli e Carlo Carletti. Trattengo nelle mie mani le loro deleghe, la scuola e lo sport, il welfare e le politiche sociali, in attesa di provvedimenti susseguenti”