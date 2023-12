Bretella Cisterna-Valmontone: tra una settimana partono gli espropri

A partire dalla settimana prossima verranno emessi i decreti di esproprio dei terreni su Cisterna interessati dalla realizzazione della Cisterna-Valmomtone con un termine fissato al 3 agosto 2024 per gli espropri da effettuarsi lungo tutto il tracciato. Il primo lotto, dell’estensione di 10,352 chilometri e che gode già della copertura finanziaria, collegherà la statale 148 Pontina, in località Campoverde, alla statale 7 Appia in località Le Castella.

L’annuncio è arrivato nel corso di un’assemblea pubblica sulla Bretella Cisterna-Valmontone e opere connesse che si è tenuta presso l’aula consiliare del Comune alla presenza di un numeroso pubblico e dell’ingegner Antonio Mallamo, commissario straordinario del collegamento stradale Cisterna-Valmontone che dopo una iniziale illustrazione dell’excursus tecnico-amministrativo del progetto nella parte che interessa la porzione di territorio di Cisterna, si è reso disponibile a rispondere alle domande del pubblico.

L’incontro è stato introdotto dal sindaco Valentino Mantini che ha sottolineato la vocazione agricola del territorio che ha però bisogno di infrastrutture viarie in grado di collegare Cisterna e il nord pontino al resto dell’Italia al fine di dare competitività e sviluppo alle aziende del territorio e incremento all’occupazione. Mallamo ha informato come il progetto, in questa ultima versione, abbia avuto delle importanti revisioni passando da autostrada a pedaggio di tipo A a strada extraurbana principale gratuita e quindi di tipo B. Inoltre ci sono altre novità: il consumo di suolo, riducendo la piattaforma stradale da 25 a 22 metri, e gli indennizzi, che avverranno al massimo del giusto prezzo ed entro 60 giorni nel caso non vi siano opposizioni. I decreti di esproprio partiranno dunque la prossima settimana.

Sono intervenuti nel dibattito i rappresentanti del Comitato No alla Bretella e No al Corridoio Roma-Latina Corrado Bisini e Gualtieri Alunni, unanimi i consiglieri regionali Salvatore La Penna, Vittorio Sambucci, Enrico Tiero e il direttore di Unindustria Latina Andrea Segnanini nel sottolineare l’importanza dell’opera se realizzata in breve tempo altrimenti il rischio è di avere un territorio non competitivo e un’opera obsoleta.