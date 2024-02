Cisterna-Valmontone: “Conclusa la fase degli espropri. Entro il 2028 sarà pronta”

C’è una data per la realizzazione della Cisterna-Valmontone, almeno a detta del presidente della Regione Francesco Rocca.

Il governatore del Lazio ha parlato nei giorni scorsi dell’infrastruttura nel corso del Roma REgeneration Forum, organizzato all'auditorium della Tecnica di Confindustria, dando il 2028 come termine per la realizzazione dell’opera tanto discussa insieme all’autostrada Roma-Latina di cui si parla da decenni ormai e che ancora non mette d’accordo tutti.

"Abbiamo concluso la fase degli espropri. Entro il 2028 la Cisterna-Valmontone sarà pronta” ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Così, dopo anni di proclami, rinvii, progetti rivisti e mai andati in porto sembrerebbe procedere, il condizionale è d'obbligo, l'iter per la realizzazione dell'infrastruttura.

Proprio quello degli espropri è infatti un passaggio fondamentale per l’opera viaria che, una volta terminata, consentirebbe un collegamento rapido tra la strada statale 148 e tutto il territorio industriale dell’agro pontino con la A1 e il cui progetto, nella sua ultima versione, ha avuto delle importanti revisioni passando da autostrada a pedaggio di tipo A, a strada extraurbana principale gratuita e quindi di tipo B. Il primo lotto, dell’estensione di 10,352 chilometri e che gode già della copertura finanziaria, collegherà la statale 148 Pontina, in località Campoverde, alla statale 7 Appia in località Le Castella.