Coletta confermato sindaco di Latina, Lbc: “Premiata la continuità amministrativa”

“Con la conferma di Damiano Coletta sindaco di Latina, Lbc ha dimostrato che la politica vincente è quella senza steccati, che si identifica nelle persone e nei temi in modo inclusivo e partecipato”: così Latina Bene Comune che analizza il voto dei due giorni di ballottaggio che hanno sancito la rielezione di Coletta a primo cittadino del capoluogo.

Il sindaco uscente ha ribaltato il risultato del primo turno e battuto il candidato del centrodestra ottenendo il 54,9% delle preferenze ed oltre 30mila voti. “Aprirsi alla città e alle migliori energie che si sono messe a disposizione ha determinato un effetto moltiplicatore positivo e lo abbiamo visto in piazza il 18 ottobre - aggiungono dal movimento -. La continuità amministrativa è stata premiata con l’elezione dei nostri consiglieri e assessori, il futuro della città è rappresentato dai nostri giovani che ora sono veri protagonisti. Il movimento ha dato un apporto fondamentale aggregando a se valori e contenuti che si sono espressi nel voto dei candidati di tutta la lista.

Ora il lavoro è tanto e sarà dentro e fuori il Comune - proseguono da Latina Bene Comune - perché il capitale umano rappresentato dai cittadini che credono nel progetto, ma soprattutto quelli che non si sono sentiti coinvolti e che non hanno votato, è grandissimo e non possiamo lasciare nessuno escluso. Ora è tempo di alleanze virtuose per Latina e indietro non si torna”.