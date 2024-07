Colonie per minori disabili, la consigliera Coletta contro Celentano: "Tre settimane non bastano"

Il gruppo "Latina bene comune" si schiera contro la maggioranza per via della disorganizzazione e dei ritardi in merito alle colonie per minori con disabilità. Il servizio è stato garantito per sole tre settimane, è partito in ritardo rispetto alla tabella di marcia e non garantisce alcuna continuità lavorativa per gli educatori: sono queste (ma non soltanto) le falle segnalate.

La consigliera Floriana Coletta spiega: “Forse l’amministrazione dimentica che questo è un servizio che tutela i fragili e che è indispensabile per le famiglie della nostra città. Nei giorni scorsi di fronte alle rivendicazioni del sindacato Usb la sindaca ha parlato di polemiche strumentali, ma le preoccupazioni dei lavoratori della cooperativa così come quelle delle famiglie sono concrete e reali". Secondo la politica di "Latina bene comune", "negli anni passati le colonie estive sono sempre iniziate a metà giugno e nell’anno del Covid sono proseguite anche nel mese di agosto per dare continuità al servizio e garantire risposte e supporto ai genitori che gestiscono figli con disabilità. Se lo scorso anno c’era la scusante di una consiliatura appena insediata, a distanza di un anno non appare giustificabile che questo servizio debba essere limitato alle sole tre settimane di luglio come sta effettivamente accadendo. Su questo tema, che interessa tante famiglie del nostro territorio, terremo alta l’attenzione e lo faremo chiedendo di portare il caso nell’apposita commissione per cominciare a cercare soluzioni concrete”.