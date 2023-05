Commissariamento dell’Ater di Latina: “Salvare il progetto A Gonfie Vele”

“Salvare il progetto A Gonfie Vele”: questo l’appello che arriva dal Pd di Latina a pochi giorni dalla notizia della decisione della Regione Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, di commissariare le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e del comprensorio di Civitavecchia.

Il progetto da 17 milioni di euro, che ha visto lavorare fianco a fianco l’Amministrazione comunale allora guidata dal sindaco Damiano Coletta e la stessa Ater di Latina, è stato finanziato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la "Qualità dell’Abitare”, con i fondi del Pnrr e prevede una serie di interventi destinati a cambiare il volto del quartiere dove si trovano l’ex Icos e i palazzoni denominati "le vele” tra viale Le Corbusier e viale Pierluigi Nervi.

“Lo spoil system non ci sorprende ma la decisione della Regione Lazio di commissariare le Ater provinciali dovrebbe cercare di tenere conto dei risultati ottenuti dalle singole gestioni” dichiara Valeria Campagna, consigliera comunale di Latina e dirigente nazionale del Partito Democratico, attraverso una nota firmata con Emilio Ranieri.“Un ringraziamento va, per quanto concerne l’Ater della provincia di Latina, al presidente uscente Marco Fiorivante sotto la cui presidenza, tra le altre cose, hanno preso forma progetti importanti per la nostra città e per l'intera provincia”. Uno su tutti quello co-progettato con il Comune di Latina, finanziato con i fondi del Pnrr, “A gonfie vele”.

“Un progetto – aggiungono - che prevede la riqualificazione dell’area adiacente all’ex Icos. Si darebbe nuova vita ad un’area dove oggi staziona un rudere nato su una serie di errori passati a cui la collaborazione Comune-Ater ha efficacemente posto rimedio. È importante che il progetto non vada perduto. Specialmente alla luce della notizia, appresa in queste ore, di una istanza di annullamento del progetto inoltrata al tribunale amministrativo da parte di una società privata”.

"È importante che il Partito Democratico – concludono – monitori la situazione con grande attenzione affinché venga sempre garantito l’interesse pubblico su quello privato”.