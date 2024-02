Parco del Circeo commissariato, interrogazione al ministro dopo la nomina di Zappone

Ha fatto nascere qualche polemica la nomina di Emanuela Zappone al ruolo di commissario del Parco nazionale del Circeo. Se da un lato infatti il centrodestra ha commentato con soddisfazione la decisione del ministro Gilberto Pichetto Fratin di indicare l’esponete di Fratelli d’Italia ed ex assessora del Comune di Terracina, il Pd ha presentato una interrogazione allo stesso esponente del governo di Giorgia Meloni.

Nella giornata di ieri in serie sono arrivati gli attestati di stima e gli auguri di buon lavoro a Emanuela Zappone; primo fra tutti il senatore e coordinatore provinciale di FdI Nicola Calandrini a cui hanno fatto seguito, tra le altre, anche le parole dell’assessora regionale Elena Palazzo e del vice portavoce di Fratelli d’Italia e consigliere alla Pisana Enrico Tiero.

Più tardi la nota del Partito Democratico, a firma dei deputati Chiara Braga, Augusto Curti, Sara Ferrari, Matteo Orfini, Rachele Scarpa, Marco Simiani, con l'annuncio delll’interrogazione parlamentare al ministro dell'Ambiente. ”E' una delle più antiche aree naturali protette d'Italia, quasi 9mila ettari estesi completamente in un ambiente marino di pianura: il parco naturale del Circeo è un patrimonio che il mondo ci invidia e che invece il governo tratta come un giardino dietro casa o peggio un'altra poltrona da occupare. Infatti invece di procedere alla nomina di un nuovo direttore scegliendo tra una rosa proposta dal comitato direttivo, il ministro Pichetto Fratin ha deciso di inviare come commissaria Emanuela Zappone, esponente di Fdi ed ex assessore al comune di Terracina, su cui grava anche una condanna della Corte dei conti.

Per questo - aggiungono i parlamentari dem - abbiamo rivolto un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente per conoscere le ragioni per cui non si sia provveduto alla nomina secondo le procedure ordinarie e le motivazioni che hanno portato al commissariamento del parco".