VIDEO | Nominato il commissario a Latina, il prefetto: “La città non può stare neanche un attimo senza governo”

E’ stato nominato questa mattina dal prefetto Maurizio Falco il commissario straordinario al Comune di Latina dopo la sentenza del Tar dello scorso 8 luglio e la conseguenze decadenza del sindaco Damiano Coletta e del Consiglio comunale. La decisione è caduta sul prefetto Carmine Valente che, affiancato dal vice commissario che sarà il viceprefetto Monica Perna e dal dirigente Maurizio Alicandro, guiderà l’Ente fino alle successive elezioni nelle 22 sezioni da fissare entro 60 giorni dalla sentenza del Tar, salvo altri pronunciamenti del Consiglio di Stato a cui ha deciso di fare ricorso il sindaco decaduto Coletta,.

"La situazione è delicata perché ci troviamo senza sindaco e senza Consiglio comunale. Una città come Latina non può attendere le ulteriori fasi giurisdizionali e deve avere un organo che governi con legittimità - ha detto il prefetto Falco -. Senza indugio mi sono sentito con l’ufficio centrale del Viminale e oggi nomino il commissario e due sub commissari. Le questioni di carattere giuridico sono un’altra cosa, c’è un ricorso al Consiglio di Stato e c’è la possibilità che con la sospensiva tutto ritorni come era prima, ma reputo comunque necessario agire con tempestività. Fare subito e nel caso tornare a come era prima la situazione, anche questo è trasparenza. L’importante è la serietà nel comportamento istituzionale, la città non deve rimanere neanche un attimo senza governo. Sono questioni che il prefetto deve guardare in maniera imparziale, ma deve procedere con velocità; se io attendessi non farei un buon servizio alla città".

