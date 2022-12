Roma- Latina: il Governo nominerà un commissario per realizzare l'opera

"La Roma Latina potrà finalmente vedere aperti i cantieri dopo 20 anni di rimpalli, veti incrociati della sinistra e dei Cinque stelle, blocchi dovuti a ricorsi e controricorsi al Tar e tutta l'incertezza sull'iter causata negli ultimi dieci anni dalle scelte di Zingaretti e del Pd. Abbiamo ottenuto che venga nominato dal Governo un commissario straordinario con poteri di stazione appaltante dei lavori che realizzi velocemente l'opera sul modello della ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. Un risultato straordinario ottenuto grazie al proficuo lavoro parlamentare della Lega su imput del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, del Sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon e del Sottosegretario al Ministero dell'Economia Federico Freni". Ad annunciarlo è la deputata pontina della Lega Giovanna Miele, che commenta l'approvazione in commissione Bilancio dell'emendamento alla Legge Finanziaria da lei presentato e di cui è prima firmataria insieme a Nicola Ottaviani.

"Ringrazio il gruppo parlamentare della Lega, Matteo Salvini e i sottosegretari Durigon e Freni per il sostegno a questa mia iniziativa che finalmente potrà dotare la provincia di Latina di un collegamento moderno efficiente e veloce con la Capitale e con il resto della rete autostradale italiana - ha aggiunto - Per dare un'idea del risultato straordinario che abbiamo ottenuto in Parlamento voglio solo ricordare che l’autostrada Roma-Latina, nasce con “legge obiettivo” del 21 dicembre 2001. Il bando per realizzarla arriva poi solo nel 2011 e già sono passati 10 anni. L’opera poi si impantana nei ricorsi al Tar fino all’ultima sentenza del Consiglio di Stato di aprile 2019 che di fatto respinge l’ennesimo ricorso ribadendo che la gara ha un difetto ed è tutto da rifare. Il risultato di questo lungo tira e molla è che oggi tra Latina e Roma si viaggia a 60km/h. Un qualcosa inaccettabile nel 2022 a cui ora grazie alla Lega, e al Commissario Straordinario che verrà nominato dal Governo di Centrodestra, sarà posto rimedio con la realizzazione di un'opera infrastrutturale strategica attesa per decenni da tutto il territorio pontino.

Proprio per raccontare quali saranno gli sviluppi e i tempi per la realizzazione della Roma-Latina e delle altre opere infrastrutturali in provincia di Latina, a Gennaio insieme al Ministro Salvini si terrà nel capoluogo pontino una conferenza programmatica con associazioni e cittadini".