Comune, il commissario Valente incontra il presidente di Acqualatina Lauriola

Primi incontri ufficiali per il commissario straordinario di Latina, il prefetto Carmine Valente, che si è insediato lo scorso lunedì in Comune dopo che il sindaco Damiano Coletta è decaduto per effetto della sentenza del Tar dell’8 luglio che ha annullato il voto del primo turno delle scorse amministrative in 22 sezioni e la proclamazione degli eletti.

Il commissario Valente nella giornata di ieri ha ricevuto il presidente di Acqualatina, Michele Lauriola. “L’incontro - spiegano dalla società - è stato caratterizzato dal più ampio spirito di collaborazione da ambo le parti, e ha costituito un primo confronto sui temi che potranno richiedere la collaborazione tra Acqualatina e il Comune capoluogo”.

Questo primo incontro conoscitivo si è concluso con l’impegno condiviso di realizzare, a breve, futuri incontri su temi specifici.