La politica al fianco delle aziende: collaborazione per il rilancio del territorio

Importante seduta questa mattina a Latina della Commissione Attività Produttive, Turismo, Politiche per il Lavoro, SUAP, Agricoltura che ha visto la partecipazione anche delle associazioni di categoria. La seduta, presieduta dal consigliere comunale di Latina nel Cuore Mario Faticosi aveva infatti l’obiettivo di affrontare in maniera diretta alcuni deficit strutturali che caratterizzano Latina e dintorni e che creano ostacolo allo sviluppo di molti settori, individuando soluzioni utili al rilancio economico del nostro territorio.

Erano presenti in modalità mista: Confartigianato imprese Latina, Unione Artigiani Italiani, Associazione Horeca, Cna Latina, Unindustria, Confapi Latina, Confesercenti, Confimprese, Federlazio, Confcommercio, Impresa, CIA, Confagricoltura, Coldiretti, Claai Assimprese, Confcooperative Lazio Sud, Casartigiani Latina, Confcooperative Latina, Legacoop, Camera di Commercio di Frosinone-Latina.

“L’opinione comune condivisa da tutti i rappresentanti delle varie associazioni è stata quella di impegnarsi a costruire insieme, un obiettivo da raggiungere attraverso la collaborazione tra politica e aziende al fine di individuare risorse utili alla crescita di quest’ultime - ha commentato il presidente Faticoni -. Dall’Autostrada Roma-Latina alla situazione della marina, sono tante le tematiche che spesso riempiono le pagine dei giornali senza però trovare un immediato sviluppo nel concreto: in questo senso, le aziende si sono dette pronte a scendere in campo insieme al Comune per collaborare; allo stesso tempo, però, anche l’Ente di Piazza del Popolo dovrà fare la sua parte, impegnandosi nella creazione di un rapporto di ascolto continuativo con le parti sociali. Un aggancio continuo con le aziende che permetta ad entrambi di rimanere costantemente aggiornati su quello che accade nel tessuto imprenditoriale e, allo stesso tempo, di intercettare le nuove risorse, in particolare quelle legate al PNRR. I bandi europei, come sottolineato da più di un intervento, rappresentano infatti un fondamentale strumento di supporto che il Comune deve riuscire ad intercettare e mettere a disposizione delle aziende, agevolando un possibile risparmio di quest’ultime.

Un confronto dunque costruttivo e proficuo reso possibile anche grazie all’impegno di tutti i membri del centrodestra, il quale permetterà di rimuovere quegli ostacoli che impediscono il rilancio economico del nostro territorio attraverso la convocazione di tavoli tecnici mirati a tematiche specifiche. In questo senso - ha poi concluso il presidente -, la Commissione Attività Produttive terrà a breve anche un altro incontro con la categoria degli ambulanti, permettendo loro di disporre di un momento dedicato per esprimere le proprie esigenze ai membri dell’Organo consiliare - nello specifico, riguardo lo spostamento del mercato del sabato di Latina Scalo”.

Nel corso della seduta, oltre all’assessore alle Attività produttive del Comune di Latina Simona Lepori è intervenuto anche il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora. “Veniamo da due anni di pandemia, e ora con il conflitto russo-ucraino, la situazione generale e delle imprese rischia di precipitare a causa dell’eventuale blocco delle forniture energetiche da parte della Russia. Oggi sono qui a questa audizione, i consiglieri comunali che rappresentano i cittadini e le associazioni che invece rappresentano il mondo del lavoro e le aziende. Il mio invito è quello di interagire, creare sinergie per lavorare e creare le condizioni per “scaricare a terra” ciò su cui ci si confronta. Le idee, le proposte e le eventuali soluzioni devono essere concretizzate. Garantisco la piena disponibilità da parte dell’ente camerale per un supporto a qualsiasi iniziativa. La Camera di Commercio è sempre al fianco delle imprese e anche degli enti locali mettendo a disposizione delle aziende nell’ultimo periodo, circa 6 milioni di euro, di cui 400mila destinati agli enti locali, di cui una parte sono stati utilizzati anche dal Comune di Latina per le attività del periodo natalizio. Inoltre, lo anticipo in questa sede, sono quasi ultimati i lavori di ristrutturazione, sostenuti dalla Camera di Commercio, dell’edificio ex Step in via Diaz. Questo diventerà un innovation center, punto di incontro tra il mondo della ricerca, le imprese, i giovani e le istituzioni. Ospiterà diverse realtà, sarà un punto di accoglienza e info point. Inoltre è prevista una sala congressi dotata di tutte le attrezzature ed infine, tra qualche tempo, saranno terminati i lavori per ospitare vari uffici tra cui quelli di Informare Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina”.