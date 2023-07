Si insedia la commissione Trasparenza in Comune, Floriana Coletta eletta presidente

Dopo quelle dei giorni scorsi, prima riunione in Comune a Latina per la commissione Trasparenza alla cui guida è stata eletta come presidente, all’unanimità, la consigliera comunale di Lbc Floriana Coletta; vice presidente sarà il consigliere della lista Per Latina 2032 Nazzareno Ranaldi.

“Grazie, sono onorata della fiducia che mi è stata accordata nell’essere stata scelta a presiedere l’unica commissione coordinata da un consigliere della minoranza – ha dichiarato Floriana Coletta -. Svolgerò il mio mandato nel pieno rispetto dei ruoli e in uno spirito collaborativo, insieme anche agli altri componenti dell’opposizione, Ranaldi e Fiore, e ai commissari di maggioranza. Queste che seguono rappresentano le parole chiave sulle quali andremo a lavorare in questa commissione, ovvero: efficienza, economicità, pubblicità, efficacia, corretto procedimento, imparzialità, legalità.

Tutto questo – ha concluso la consigliera di Lbc - nell’unico solco per noi concepibile all’interno di un corretto iter amministrativo, cioè il buon andamento dei servizi in favore di tutta la cittadinanza. Ringrazio tutti i commissari e il presidente del Consiglio Tiero che ha presieduto inizialmente questa commissione”.