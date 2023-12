I 91 anni di Latina, Lbc: “Alla città l’eredità di progetti da portare avanti per il bene comune”

E’ il compleanno di Latina oggi, 18 dicembre; la città compie 91 anni ed entra così nel decennio che porta al suo centenario. Una data importante che l’amministrazione comunale ha voluto celebrare con una serie di eventi e iniziative articolati nel corso dell’intera giornata.

E nel giorno del significativo anniversario è voluto intervenire anche lex sindaco Damiano Coletta. “Il futuro è ormai prossimo – ha detto Coletta - e la città arriverà al suo traguardo dei 100 anni profondamente cambiata e rigenerata. Ma al di là delle nuove vesti e della nuova immagine che tutti speriamo possa indossare, l’auspicio è che non si perde mai il senso di comunità e di accoglienza che ha sempre contraddistinto Latina. L’augurio è che si possa costruire il senso del bene comune di cui sono state gettate negli anni passati solide basi e che ogni quartiere del capoluogo sia finalmente bello e vivibile. I progetti del Pnrr, alcuni dei quali si inaugurano proprio in questa giornata - ha poi aggiunto Coletta – cancelleranno gli obbrobri del passato per restituire ai cittadini nuovi spazi, maggiori servizi, quartieri rigenerati e un parco rimesso a nuovo nel cuore della città”.

A fargli eco la segretaria generale di Lbc, Elettra Ortu La Barbera, che ricorda come oggi, nel giorno del 91esimo compleanno di Latina “si mette il punto su due progetti importanti per la città avviati negli anni precedenti. L’amministrazione sceglie di celebrare questa ricorrenza con la firma ufficiale per l’acquisizione dell’ex Banca d’Italia e con l’avvio dei lavori al Parco Falcone e Borsellino. Se oggi dunque si può festeggiare il 18 dicembre con due progetti che guardano al futuro della città è grazie al fatto che qualcuno ha seminato bene negli anni precedenti lasciando all’amministrazione attuale un’eredità ben diversa da quella che qualche componente della maggioranza oggi descrive. L’acquisto della sede della ex Banca d’Italia e i lavori di riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino finanziati con il Pnrr sono solo due dei progetti frutto di una programmazione degli anni passati che oggi vediamo realizzarsi. Nel primo caso - aggiunge ancora La Barbera - ci auguriamo che lo storico edificio di Piazza della Libertà venga destinato alla funzione che era stata immaginata: di luogo aperto dedicato ai giovani, per rispondere con atti concreti e non solo con proclami alle esigenze di generazioni che oggi non trovano spazi e che spesso abbandonano la città per studiare o lavorare fuori. Quanto al parco Falcone e Borsellino, i lavori inaugurati oggi rappresentano la prima vera grande operazione di rigenerazione urbana secondo il modello che la passata amministrazione guidata da Lbc ha sempre perseguito. Siamo lieti del fatto che l’amministrazione abbia agito in un’ottica di continuità. Evidentemente quei progetti, come molti altri, sono stati considerati strategici e fondamentali per la città. L’eredità che si lascia a Latina è dunque questa ed è giusto continuare a lavorare insieme per il bene comune e per il bene della città”.