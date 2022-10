Al via nella regione Lazio la campagna a favore delle comunità energetiche

Ridurre i costi delle bollette ed inquinare di meno. Vista la crisi energetica ed ambientale che sta colpendo l’Italia e l’Europa in particolare, è ormai indispensabile pensare a modelli alternativi per produrre energia, possibilmente verde e proveniente da fonti rinnovabili. Per questo l’assessorato alla transizione ecologica e trasformazione digitale della Regione Lazio ha avviato la campagna di sensibilizzazione ‘Comunità Energetiche Rinnovabili – Meno inquini, Più risparmi’. L’iniziativa serve per favorire la nascita sul territorio regionale delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), aggregazioni di soggetti diversi che condividono l’energia da loro prodotta.

Chi può far parte delle comunità energetiche

La Regione Lazio ha pensato ad un bando per finanziare la nascita di queste comunità. Chiunque può dare vita a queste associazioni: famiglie, esercizi commerciali, imprese, comuni. Ogni cittadino, unendosi con altre persone o altri soggetti, può attivarsi nella gestione dei flussi energetici e può beneficiare non solo di una relativa autonomia, ma anche di vantaggi economici. Una soluzione green al problema del caro bollette, come spiegato nell’inchiesta portata avanti da RomaToday per Dossier.

Incentivi statali per l’autoconsumo

“Con la campagna sulle Comunità Energetiche Rinnovabili ‘Meno inquini, Più risparmi’ puntiamo a far conoscere uno strumento che, soprattutto in un momento in cui a livello globale è in atto una ‘guerra del gas’, genera almeno tre tipi di benefici – spiega, in una nota, assessora alla transizione ecologica e trasformazione digitale della Regione Lazio Roberta Lombardi – il contrasto del caro energia, in quanto contribuisce ad ammortizzare i costi della bolletta grazie al sistema degli incentivi statali per l’autoconsumo collettivo in vigore per vent’anni, ovvero fino al 2040; l’aria più pulita da respirare nell’ambiente in cui viviamo grazie alle fonti energetiche rinnovabili; il supporto alla pace, in quanto ci emancipiamo dalla dipendenza dalle fonti fossili, come appunto petrolio e gas”.

Il bando, che la Regione Lazio pubblicherà nelle prossime settimane, servirà per finanziare gli studi di fattibilità, ovvero l’investimento iniziale che ogni comunità dovrà sostenere. “Come assessorato – continua la Lombardi - abbiamo inoltre previsto un’attività divulgativa specifica nelle scuole e programmato una serie di incontri di formazione sul territorio, le cui date saranno rese note nei prossimi giorni, per formare persone ad hoc interessate a diventare ‘Ambasciatori della Transizione Ecologica’ con la missione di far conoscere le opportunità delle CER”.