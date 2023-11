Sanità, a Cisterna prevista una Casa di comunità hub: inizio dei lavori nel 2024

"Dobbiamo seguire con attenzione il percorso costruttivo che è stato evidenziato e che arriverà sino alla definizione dei programmi del Pnrr e degli altri finanziamenti come quelli del Giubileo, per dare una sanità diversa, sinergica e funzionale al nostro territorio". E' il commento del primo cittadino di Cisterna Valentino Mantini, che ieri, 13 novembre, ha partecipato alla Conferenza dei sindaci sulla sanità convocata dalla sindaca di Latina Matilde Celentano.

"La sanità è di tutti - ha aggiunto Mantini - e per questo non dobbiamo lasciarci sfuggire quello che abbiamo sentito dalla direttrice generale Silvia Cavalli rispetto alla programmazione degli interventi legati ai Livelli Essenziali di Assistenza per quanto concerne la prevenzione, l’attività ospedaliera e la riabilitazione. Con la Casa della Comunità, rafforzeremo l’assistenza territoriale e la prossimità delle cure. Come cittadini e come sindaci ci metteremo a disposizione dell’Azienda sanitaria in un confronto produttivo che utilizzi anche i nostri strumenti di comunicazione per raggiungere le comunità che rappresentiamo. Aggiungo infatti che dobbiamo unirci per rispondere, per quanto di nostra competenza, alle esigenze di programmazione dell’Azienda sanitaria, una programmazione che mette a sistema i nostri territori e che porterà nuovi servizi sociosanitari di prossimità. Ringrazio – ha concluso – la sindaca di Latina Matilde Celentano per la convocazione della Conferenza dei sindaci e la direttrice della Asl Silvia Cavalli per l’importante relazione illustrata, ritenendo necessarie convocazioni periodiche per monitorare le attività in essere".

A Cisterna, come precisato, è prevista la realizzazione della Casa della Comunità Hub, in viale Adriatico nel quartiere San Valentino, con una data presunta di inizio lavori a gennaio 2024; una fine lavori per giugno 2025 e il termine di esecuzione regionale fissato entro marzo 2026. L’importo totale del finanziamento della struttura di 800 mq è di 1.830.117,92 euro.