Comune di Latina, il consigliere Marco Capuccio delegato per i diritti degli animali

Il consigliere comunale di Latina Marco Capuccio delegato per i diritti degli animali. La nomina nella giornata di oggi. Il sindaco Damiano Coletta, fanno sapere da piazza del Popolo, con un apposito decreto ha conferito al consigliere “il mandato per le particolari tematiche di interesse dell’Amministrazione finalizzate alla tutela dei diritti degli animali secondo gli indirizzi e le disposizioni del Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio del Comune di Latina, in vigore dal 1 settembre 2020”.

La figura del “delegato per i diritti degli animali”, come previsto dal Regolamento comunale, “ha compiti di ausilio, collaborazione e coordinamento con il sindaco per le attività istituzionali di sua competenza e per quelle di volontariato e di promozione della tutela degli animali sul territorio, ferma restando la responsabilità amministrativa in capo al Servizio Ambiente e al Servizio di Polizia Municipale”.

“Ringrazio il Sindaco Damiano Coletta e l’Assessore all’Ambiente Dario Bellini – commenta il Consigliere delegato Marco Capuccio – per avermi dato la possibilità di mettere ufficialmente a disposizione della città il mio interesse e la mia sensibilità nei confronti degli animali”.