Federlazio ai sei consiglieri pontini eletti in Regione: “Indispensabile un proficuo confronto”

Sono sei i consiglieri espressione della provincia di Latina nel nuovo Consiglio regionale del Lazio che si è formato in seguito al voto del 12 e 13 febbraio che ha portato all’elezione di Francesco Rocca come presidente. Tre in quota Fratelli d’Italia e uno rispettivamente per Lega, Forza Italia e Pd. A loro vanno i complimenti e gli auguri da parte di Federlazio, per voce del suo presidente Marco Picca.

“Rivolgo a mio nome e dell’intera Federlazio, le più vive congratulazioni e un cordiale augurio di buon lavoro ai neoeletti consiglieri regionali: Enrico Tiero, Elena Palazzo, Vittorio Sambucci, Orlando Tripodi, Cosmo Mitrano e Salvatore La Penna. Un risultato, quello espresso dal voto dei cittadini della nostra provincia - dichiara Picca -, che è senza dubbio il riconoscimento delle capacità politiche, delle doti personali, del generoso impegno di ognuno, del profondo legame con il territorio, accanto agli importanti obiettivi espressi nei rispettivi programmi elettorali.

Anche se con posizioni e visioni diverse, avranno il compito delicato e impegnativo di portare all’attenzione regionale, in modo efficace e costruttivo, le esigenze di questa provincia, ricercando risposte positive per chi vive, lavora e fa impresa, creando occupazione. Siamo convinti che non faranno mancare il loro apporto per affrontare con urgenza le priorità e le questioni ancora aperte, per colmare i ritardi e soddisfare le aspettative di crescita economica e sociale”.

“Anche nella legislatura che si apre - conclude Picca -, Federlazio rinnova la più ampia disponibilità al dialogo e al confronto, in un clima di serena e proficua collaborazione istituzionale. A tutti ancora complimenti e un sincero in bocca al lupo”.