Il no di Conte sulla Roma-Latina: “Progetto vecchio di trent’anni. Meglio potenziare la Pontina”

No alla Roma-Latina, meglio riqualificare la Pontina: parola di Giuseppe Conte. E’ questo infatti uno dei passaggi, che interessano in particolare il territorio pontino, della conferenza stampa che ha tenuto ieri il leader del Movimento 5 Stelle a Roma in vista delle prossime elezioni regionali nel Lazio.

Una conferenza in cui l’ex presidente del Consiglio ha dettato le regole in vista del voto - che si terrà con ogni probabilità a febbraio - mettendo dei paletti rispetto ad ipotetiche alleanze. Con un chiaro messaggio lanciato anche al Partito Democratico.

Nel corso dell’incontro con la stampa Conte ha ribadito l’impegno sui temi dell’ambiente e del ciclo dei rifiuti; come altro pilastro di quello che sarà il programma del M5S per le regionali che è anche quello “della mobilità sostenibile. Chi si sederà al tavolo con noi dovrà rinunciare a un progetto vecchio di trent'anni e dire no all'autostrada Roma-Latina, per invece potenziare la Pontina e costruire una metro leggera di superficie per i pendolari”, ha detto il leader dei cinque Stelle durante la conferenza.

Una posizione che è stata fortemente criticata dalla deputata della Lega Giovanna Miele. “Le parole di Giuseppe Conte rappresentano una pietra tombale per il cosiddetto campo largo e dimostrano non solo che alla convivenza Pd-M5S credeva solo Nicola Zingaretti, ma anche che, archiviando la stagione del campo largo, il presidente dei 5 Stelle dà implicitamente un giudizio totalmente negativo dell’Amministrazione rosso-gialla che negli ultimi anni ha governato la Regione Lazio” ha detto Miele.

Più specificatamente, in riferimento alla Roma Latina, la deputata pontina ha definito “gravi e inaccettabili” le dichiarazioni di Conte. “Cancellare la Roma-Latina vorrebbe dire penalizzare cittadini e imprese della provincia pontina che da anni stanno attendendo un'opera fondamentale per lo sviluppo economico del territorio - ha aggiunto -. I veti ideologici dell'estrema sinistra e dei Cinque Stelle contro un'opera invocata a gran voce da sindacati, imprese e cittadini sono l'ennesima dimostrazione della volontà di penalizzare ancora una volta la nostra provincia proseguendo nel solco della fallimentare amministrazione Zingaretti-Lombardi. Per fortuna dei cittadini del Lazio la svolta sta per arrivare. Dovranno aspettare solo qualche mese e archiviare questa esperienza di governo territoriale assolutamente inadatta”

A farle eco anche il collega di partito e consigliere regionale della Lega Angelo Tripodi. “Il Lazio ha bisogno di investimenti sui rifiuti, partendo dal termovalorizzatore di Roma, e sulle infrastrutture con le priorità della Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone” ha detto.