Contratto di Lago, il sindaco Mosca: “Un tavolo permanente per rilanciare Sabaudia”

Il Contratto di Lago come strumento per coinvolgere tutti gli attori – pubblici e privati – nella gestione del territorio: questo quanto emerso nel corso della riunione che si è tenuta nella giornata di ieri a Sabaudia e che ha visto la partecipazione - in presenza e da remoto - tutti gli stakeholder coinvolti nell’iniziativa.

La Città di Sabaudia è la capofila del Contratto di Lago e il sindaco Alberto Mosca ha affermato di volere coinvolgere nella riqualificazione e progettazione del territorio anche gli altri laghi costieri. “Un ‘fare sistema’ che ha trovato nella Camera di Commercio di Latina, nell’Assonautica Acque Interne ma soprattutto nel Parco del Circeo e nella Regione Lazio, un vero apprezzamento”.

Il documento strategico, il cosiddetto Manifesto del Contratto di Lago, portato avanti dall’Istituto di Ricerca Gustavo Brunelli e sostenuto dalla Regione Lazio, grazie all’ufficio per i contratti di Lago, di Fiume e di Costa di cui è responsabile Cristiana Avenali, è quindi ora aperto alle diverse indicazioni in tema di tutela e di valorizzazione. “L’obiettivo - spiegano dal Comune di Sabaudia - è finalmente unire i diversi attori istituzionali e privati intorno a un unico disegno socio-economico. Il Contratto di Lago si avvarrà di una banca dati che consentirà di individuare le soluzioni migliori partendo da elementi certi”.

“Dobbiamo risolvere in partenariato problemi enormi, dovuti spesso a incuria e abbandono perpetrati per anni. Una situazione del genere - ha commentato il sindaco Mosca - si può superare creando un gruppo di lavoro che convocherò nei prossimi giorni. Un Tavolo permanente sul Lago di Paola al quale invitare Regione, Provincia, Consorzio di Bonifica e naturalmente il Parco del Circeo e Proprietà. Sarà un metodo operativo per affrontare le tante questioni legate al dissesto idrogeologico che anche recentemente ha coinvolto i cittadini di Sabaudia“.