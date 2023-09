A Latina convenzione tra l’Accademia di Belle Arti e il Comune per l’attivazione di tirocini

E’ stata approvata a Latina con una delibera di giunta, su indirizzo della sindaca Matilde Celentano, la convenzione per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento tra l’Accademia di Belle Arti di Frosinone e il Comune.

Un atto che permette agli studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e master di affinare il loro bagaglio di conoscenze da utilizzare anche nell’attività lavorativa successiva, svolgendo un tirocinio o lavorando alla tesi di laurea presso il museo Duilio Cambellotti, la Galleria civica d’Arte Moderna e Contemporanea e il teatro comunale, seguendo le attività indicate nel programma individuale che verrà stabilito. La stipula della convenzione non comporta oneri finanziari per l’ente di piazza del Popolo.

“Questa amministrazione – dichiara la sindaca Matilde Celentano – ha interesse a promuovere iniziative e azioni in accordo con gli istituti di alta formazione, per favorire la collaborazione e l’integrazione tra le realtà presenti e il territorio. Con questa convenzione, che viene in seguito a quella con il collegio dei geometri già stilata nei giorni scorsi, si permette agli studenti di acquisire conoscenze che potranno utilizzare nel mondo del lavoro e al tempo stesso al Comune di usufruire di un importante supporto nello svolgimento della propria attività”.