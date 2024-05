Coppa del Mondo di canottaggio a Sabaudia, controlli sugli atti: “Emerse anomalie”

Seduta animata per l’ultimo Consiglio comunale convocato nella città delle dune con al centro anche le verifiche degli atti amministrativi relativi alla prova di Coppa del Mondo di canottaggio a Sabaudia. I “controlli successivi” sono stati svolti dal dottor Antonio Vitelli.

Vitelli “con dovizia di particolari ha informato l’Assise sulle diverse anomalie tecnico-contabili emerse dai doverosi controlli sugli atti a suo tempo adottati in vista della prova di Coppa del Mondo di canottaggio, evidenziando in particolare come alcuni impegni di spesa siano stati assunti senza la preventiva approvazione della Giunta o del Consiglio Comunale o con il mancato inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche di interventi strutturali per l’approntamento del campo di regata”.

Analoga relazione è stata tenuta in videoconferenza dal commissario liquidatore del Comitato Sabaudia MMXX dottor Alessandro Bonura, il quale, tra l’altro, ha chiarito che sono tuttora in corso verifiche sui pontili acquistati per l’approntamento del campo di gara.

Molte le domande e le osservazioni da parte dei consiglieri di minoranza, culminate con la proposta di emendamento presentata dal consigliere Vincenzo Avvisati volta a istituire una commissione d’inchiesta, composta da maggioranza e minoranza, con i poteri di verifica degli atti e di audizione di soggetti interessati alla tematica. L’emendamento è stato approvato con i voti della maggioranza e del consigliere Avvisati, poiché all’atto della votazione gli altri consiglieri di Minoranza hanno abbandonato l’Aula.