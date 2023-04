Morto il senatore Andrea Augello, il cordoglio della destra pontina

E' morto il senatore Andrea Augello, parlamentare di Fratelli d’Italia. Si è spento a 62 anni dopo una lunga malattia. Nato a Novara era entrato giovanissimo nel Fronte della Gioventù rilanciando l’organizzazione giovanile del Msi a Roma. E’ stato sindacalista dell’Ugl. Augello, tra i componenti della segreteria del congresso di Fiuggi, è stato tra i fautori di Alleanza Nazionale. Nel ‘95 la prima di tre elezioni a consigliere regionale del Lazio. Augello è stato quattro volte senatore della Repubblica: prima con Alleanza Nazionale, poi con il Popolo della Libertà e da ultimo con Fratelli d’Italia a cui aveva aderito sul finire del 2018. Nel corso della sua carriera politica ha contribuito all'elezione di Gianni Alemanno a sindaco di Roma e di Renata Polverini alla guida della Regione Lazio. Nel 2000, con la giunta Storace, era stato assessore regionale al Bilancio e alle risorse comunitarie. È stato anche sottosegretario di Stato del ministero della Pubblica amministrazione e Innovazione.

Aveva compiuto 62 anni il 24 febbraio scorso. “Non era un traguardo scontato e raggiungerlo è già una grande soddisfazione” - aveva scritto sui social rallegrandosi per la vittoria in Regione Lazio di Francesco Rocca e per il risultato ottenuto dalla moglie ed esponente di FdI, Roberta Angelilli, poi nominata vicepresidente della regione e assessore allo Sviluppo Economico.

Dal centrodestra pontina arrivano ora note di cordoglio:"La notizia della morte del senatore Andrea Augello mi sconvolge innanzitutto sul piano personale. Ho perso un amico di vecchia data con il quale ho condiviso un lungo percorso. Era il mio punto di riferimento politico. In tutti questi anni ho avuto modo di apprezzarne le enormi qualità umane e professionali. E' stato un esponente di rara intelligenza, sempre al servizio delle Istituzioni, particolarmente attento ai nostri territori e a tutte le comunità locali", dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo ecomomico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, porgendo le condoglianze alla famiglia del senatore. "Mi addolora profondamente la scomparsa di Andrea Augello - dichiara anche Vincenzo Zaccheo -Abbiamo condiviso momenti fondamentali del nostro percorso umano e politico. Insieme al fratello Tony, hanno rappresentato un riferimento insostituibile per la destra romana e laziale. Andrea riusciva a conciliare profondità di analisi e pensiero, capacità amministrativa e acume politico. La comunità della destra perde uno dei suoi esponenti di più grande rilievo".