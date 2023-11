A Cori arriva la banda ultra-larga grazie ai fondi del Pnrr

Arriva la banda ultra-larga a Cori grazie ai fondi del Pnrr. Open Fiber realizzerà un’infrastruttura a banda ultra-larga in grado di erogare, in ogni unità immobiliare presente nei singoli civici, servizi di connettività con velocità attesa nelle ore di picco del traffico pari ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload (Piano Italia 1 Giga).

Un progetto da realizzare appunto grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “L’intervento - spiegano dall’amministrazione - andrà a coprire con rete FTTH (Fiber To The Home - ‘fibra fino a casa’ – cioè l’intera tratta, dalla centrale all’unità abitativa dell’utente finale, è in fibra ottica) circa 2.500 civici nel comune che non sono stati coperti con il precedente progetto che prevedeva un investimento diretto di oltre 400mila euro per la copertura capillare del Comune entro il 2018 (Piano BUL)”.

I lavori sono iniziati in questi giorni e vedranno la posa della fibra ottica su circa 2.500 civici. “Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili per limitare il più possibile l’impatto ambientale e gli eventuali disagi per la comunità. Open Fiber offrirà accesso wholesale a tempo indeterminato per quanto concerne le infrastrutture passive (in via di esecuzione) e per un periodo di 10 anni per quanto concerne le infrastrutture attive (già servite)”.

“L’iniziativa, già iniziata dal 2018 con un primo lotto, oltre a modernizzare l’infrastruttura in rete già esistente, dotandola dei requisiti di ultima generazione, porterà ulteriori significativi vantaggi e opportunità per cittadini, operatori economici e istituzioni pubbliche di Cori e Giulianello - spiegano il sindaco Mauro De Lillis e l'assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani -, che potranno così accedere con velocità anche a una serie aggiuntiva di innovativi servizi digitali, di cui potranno beneficiare famiglie, imprese e comunità. Ci scusiamo per i disagi arrecati dai cantieri Open Fiber, ma questi interventi saranno utili per rendere la nostra città interamente coperta dalla fibra ottica".

Una volta conclusi i lavori, sarà data opportuna informazione su come allacciarsi al nuovo servizio.