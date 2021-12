Via libera al Piano del colore, strumento per riqualificare e tutelare il patrimonio edilizio

Via libera all'unanimità dal Consiglio comunale di Cori al Piano del colore, strumento urbanistico per riqualificare l’immagine della città, conservare e la tutelare il patrimonio edilizio per permettere la conseguente valorizzazione del paesaggio urbano.

In attesa dell’entrata in vigore del Piano Particolareggiato dei Centri Storici, strumento fondamentale per regolare e migliorare la qualità urbanistica dei singoli interventi, il Piano del Colore vuole regolamentare come le singole architetture si andranno trasformando concentrando l’attenzione sulla qualità degli interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia che ogni giorno modificano il paesaggio urbano e indirizzando i progetti di recupero del patrimonio edilizio verso un’immagine coerente, unitaria e rappresentativa delle peculiarità delle tre differenti parti del centro storico: Cori Monte, Cori Valle e Giulianello.

“Siamo convinti – commentano il sindaco Mauro De Lillis e il delegato all’Urbanistica Elisa Massotti - che la conoscenza delle peculiarità urbanistiche e architettoniche sia l’elemento fondamentale per evitare l’omologazione che cancella la memoria storica. Interventi di ristrutturazione o di riqualificazione di immobili presenti nel centro storico, rispettosi del luogo in cui si trovano, non dipendono solo da norme urbanistiche puntuali, ma è necessario che i tecnici e i proprietari-committenti siano consapevoli di essere responsabili di una abitazione costruita magari sette secoli fa. Il compito del Piano del Colore – concludono - sarà pertanto urbanistico e culturale ovvero: indicare in modo puntuale le regole da seguire per gli interventi edilizi e promuovere la conoscenza diffusa dell’enorme patrimonio storico di questi luoghi".