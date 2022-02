Via libera all'adeguamento sismico della scuola primaria: un progetto da 2 milioni e mezzo di euro

È stato approvato dalla Giunta municipale di Cori lo studio di fattibilità per gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico che consentiranno di mettere in sicurezza la scuola primaria ‘Virgilio Laurienti’. L’importo complessivo dei lavori è pari a quasi 2 milioni e 400mila euro, cifra che sarà finanziato dal Ministero dell’Interno.

Il progetto definitivo dovrà ottenere l’autorizzazione paesaggistica in subdelega, trattandosi di un intervento su un edificio di pregio realizzato negli anni trenta e vincolato secondo il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. Il Comune di Cori aveva già partecipato all’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in favore degli Enti locali per il finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico, ricevendo un finanziamento di circa 150mila euro.

Dalle verifiche di vulnerabilità sismica condotte sullo stato di fatto è emerso che il fabbricato risulta caratterizzato da una vulnerabilità estremamente elevata. Pertanto, gli interventi previsti interesseranno in maniera diffusa sia i maschi murari che le strutture voltate, eseguiti mediante rinforzi con fasciature con fibre di carbonio, iniezioni di miscele leganti, inserimento di tiranti e/o catene metalliche, e saranno funzionali alla risoluzione delle carenze strutturali messe in evidenza dalle verifiche di Vulnerabilità Sismica con l’obiettivo di incrementare la resistenza e la duttilità degli elementi sismo-resistenti non idonei fino ad ottenere l’adeguamento sismico della struttura.

“Dopo i lavori di ristrutturazione della palestra – dichiarano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani - stiamo arrivando a un intervento completo su tutto l’edificio scolastico di via Marconi. Un intervento corposo, che ribadisce la massima attenzione sempre rivolta da questa Amministrazione al mondo della scuola e alla sua sicurezza. Da anni infatti i lavori indirizzati ai vari plessi sono indicati nel Piano Triennale a dimostrazione della volontà di intervenire su tutti, come stiamo facendo con la scuola elementare Radicchi di Giulianello e come abbiamo fatto con altri istituti. Si tratta per noi di un settore prioritario, i risultati del nostro impegno si stanno vedendo e con lo stesso impegno il Comune si sta preparando a rispondere ai futuri bandi legati al Pnrr”.