Lotta al Covid-19, personale della Asl in prima linea. Pagliari: “Grazie per il lavoro svolto”

Importante seduta della commissione Welfare-Sanità lo scorso giovedì 21 aprile in Comune a Latina a cui hanno preso parte oltre al sindaco Damiano Coletta e all’assessore al Welfare Francesca Pierleoni anche i dirigenti della Asl Antonio Sabatucci, responsabile Prevenzione Attiva, e Arcangelo Maietta, responsabile Popolazione migrante e mobilità sanitaria.

“È stato un bel momento – dichiara il presidente della Commissione Alessio Pagliari -, innanzitutto per ringraziare il personale della Asl per l’impegno profuso nella cura dei malati Covid, in tutte le fasi della pandemia, che purtroppo continua, seppur con un impatto minore, a colpire la popolazione. Senza gli sforzi messi in atto dal personale sanitario, il Covid avrebbe potuto provocare ben altre conseguenze, per questo apprezzo molto il lavoro svolto, e quanto si continua a fare, anche in termini di prevenzione, così come dettagliatamente relazionato dal dottor Antonio Sabatucci".

Oltre l’analisi della pandemia, il dottor Sabatucci ha spiegato che è importate migliorare gli stili di vita. "La pratica dello sport e la mobilità sostenibile devono essere sempre di più incentivati per migliorare le condizioni di salute delle persone. Un impegno per tutto il Consiglio comunale - ha affermato Pagliari - oltre che nella commissione Welfare, anche nelle altre, come mobilità e promozione sportiva; è doveroso indirizzare l’azione politica per la realizzazione di eventi e progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita.”

In seguito, il dottor Arcangelo Maietta ha relazionato circa le attività svolte durante la prima fase della pandemia a favore della popolazione migrante presente in provincia di Latina. “La medicina ‘itinerante’, come le campagne di screening e vaccinazione, ai circa 12.500 indiani sikh residenti in provincia, sono state un esempio di eccellenza per il nostro territorio: la sanità che va incontro alle persone” ha aggiunto il presidente della commissione ricordando che la Asl è inoltre impegnata a favore dei profughi ucraini. “Anche in questo caso, si sta facendo un importante lavoro di squadra per garantire un’assistenza socio-sanitaria che vede impegnati, oltre la Asl, anche i servizi sociali del Comune di Latina, come ribadito negli interventi del sindaco e dell’assessore Pierleoni, la Prefettura, le Forze dell’ordine, le associazioni di protezione civile e volontariato, la Croce Rossa, La Caritas e ai tantissimi cittadini che si stanno prodigando in tutti modi nell’accoglienza degli oltre mille ucraini, soprattutto mamme con bambini, giunti nel comune di Latina e in tutta la provincia”.

“Ringrazio gli ospiti – ha poi concluso Pagliari-, il dottor Sabatucci e il dottor Maietta per la loro presenza e per gli interventi, oltre alla disponibilità e sensibilità mostrata, anche per future commissioni. Un ringraziamento anche al sindaco Coletta, all’assessore Pierleoni e tutti i commissari presenti”