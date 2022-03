Coronavirus, positivo il sindaco di Cisterna Mantini: “Sono in isolamento e lavoro da casa”

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini è positivo al coronavirus. A dare la notizia lo stesso primo cittadino con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune con cui fa sapere di essere in isolamento e di continuare a lavorare da casa.

“Purtroppo sono risultato positivo al Sars-Cov-2. Mi sono subito isolato e continuo a lavorare da casa, in collegamento con gli assessori, consiglieri e collaboratori” ha spiegato il sindaco Mantini prima di rivolgere un appello ai cittadini, proprio nei giorni in cui anche nella provincia di Latina, così come accade nel Lazio e nel resto del Paese, si sta registrando una ripresa del numero dei contagi.

“Chiedo alla mia comunità di non abbassare la guardia: questo virus circola ancora prepotentemente tra di noi” conclude il primo cittadino di Cisterna.