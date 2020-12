Coronavirus Latina, sindaco Damiano Coletta negativo all'ultimo tampone

Tampone negativo per il sindaco di Latina Damiano Coletta. A darne notizia questa mattina lo stesso primo cittadino attraverso un tweet. “Il risultato dell’ultimo tampone molecolare è negativo, da oggi riprendo il mio impegno per la città in presenza, anche se sempre con grande prudenza. Ancora un grazie a tutti per l’affetto ricevuto e grazie al personale dell’ospedale Santa Maria Goretti” ha scritto il sindaco di Latina.

Il risultato dell’ultimo tampone molecolare è negativo, da oggi riprendo il mio impegno per la città in presenza, anche se sempre con grande prudenza. Ancora un grazie a tutti per l’affetto ricevuto e grazie al personale dell’ospedale Santa Maria Goretti.#22dicembre #COVID19 pic.twitter.com/8wkgDBbIjt — Damiano Coletta (@Damiano_Coletta) December 22, 2020

Coletta era risultato positivo al coronavirus lo scorso 24 novembre; quattro giorni dopo, in conseguenza di una diagnosi di polmonite in fase iniziale, era stato ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina da cui è stato poi dimesso il 3 dicembre. E oggi, a pochi giorni da Natale, la bella notizia della negatività al tampone molecolare.

“Ribadisco la mia vicinanza a tutti coloro che stanno combattendo contro il virus - ha poi aggiunto il primo cittadino sempre su Twitter -. E rinnovo la mia forte raccomandazione a tutta la cittadinanza a fare molta attenzione e ad avere rispetto per sé stessi e per gli altri: mascherina, distanza e lavaggio. Sarà un Natale diverso ma cerchiamo di godercelo nel rispetto della salute di ognuno. Forza Latina”.