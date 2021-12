Coronavirus, Lbc: “I contagi aumento e le scuole chiudono. No ad iniziative solitarie”

Il tema della scuola è sicuramente uno dei più delicati in questi giorni in cui anche nella provincia di Latina aumentano i contagi da coronaviurs. Ripresa della curva che non risparmia i più giovani con inevitabili ripercussioni sull’andamento dell’anno scolastico. Secondo l’ultimo bollettino della Asl che ha analizzato il periodo tra l’8 e il 14 dicembre sono 94 le classi in quarantena nell’intero territorio pontino con 331 studenti positivi e 38 persone tra docenti e personale scolastico positive.

Sul tema è intervenuto il gruppo consiliare di Lbc. “I contagi da Covid19, a Latina e provincia come nel resto del paese, sono in aumento. Questo sta spingendo diversi istituti della città – senza alcuna ordinanza in merito - alla chiusura delle strutture e quindi alla messa in dad dei propri studenti”. Un’autonomia decisionale che preoccupa Latina Bene Comune: “Il timore dei dirigenti scolastici dinanzi all’aumento dei casi è comprensibile e lo capiamo bene – riporta Floriana Coletta – tuttavia riteniamo anche che le iniziative isolate possano creare danno, contribuendo ad alimentare un clima di sfiducia e preoccupazione”.

“La decisione di chiudere un plesso, infatti, spetta al comitato per la gestione dell’emergenza sanitaria il quale, ad oggi, non ha riscontrato una situazione tale di criticità da emettere un’ordinanza per la chiusura delle scuole” aggiungono i consiglieri di Lbc. “In Prefettura c’è un tavolo di concertazione congiunto per affrontare l’emergenza Covid – spiega nello specifico il consigliere Comunale Gianmarco Proietti – nel quale partecipano il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, l’ufficio scolastico e la ASL. È da lì che deve emergere, eventualmente, una linea per il ripristino della dad”.

“Comprendiamo le paure degli studenti, delle studentesse e delle loro famiglie – chiosano Coletta e Proietti – ma in una fase così delicata è importante riporre fiducia nelle istituzioni e noi come parte politica riteniamo giusto insistere su questo aspetto. Solamente attraverso la collaborazione tra le varie parti, e lavorando di concerto, potremo uscire dalla pandemia”.