Crisi idrica, ordinanza contro gli sprechi a Cori: vietato prendere l’acqua dalle fontane pubbliche

Anche Cori, come è accaduto già in altri comui della provincia di Latina, interviene per fronteggiare la crisi idrica di queste settimane. E il sindaco Mauro De Lillis ha emanato nei giorni scorsi l’ordinanza sul contenimento dell’uso dell’acqua che prevede, tra le altre cose, il divieto all'approvvigionamento presso le pubbliche fontane.

Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino e in cui si fa riferimento al decreto del 22 giugno del presidente della Regione Nicola Zingaretti con cui è stato proclamato lo stato di calamità naturale a causa della grave crisi idrica, vengono spiegate le motivazioni che hanno portato alle nuove disposizioni che resteranno in vigore fino al 30 novembre; considerato il fatto che “l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza” e che “con la stagione estiva si ha un rilevante incremento del normale consumo di acqua potabile”, si legge, “è necessario disciplinare un uso razionale dell’acqua potabile e ridurre qualsiasi spreco della risorsa per evitare che una eventuale siccità possa condurre a situazioni critiche sia quantitative che qualitative nell'approvvigionamento idrico".

Con il provvedimento viene ordinato un “uso estremamente accorto dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto” e che i “prelievi dell’acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentite esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell'uso dell'acqua potabile; inoltre viene vietato l’approvvigionamento idrico con riempimento di contenitori dalle pubbliche fontane.

Per chi viola le disposizioni, la sanzione va dai 25 ai 500 euro.