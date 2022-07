Crisi idrica: anche a Fondi l’ordinanza per ridurre gli sprechi di acqua potabile

Arriva anche a Fondi l’ordinanza contro gli sprechi nell’utilizzo dell’acqua potabile. Nella giornata di ieri il sindaco Beniamino Maschietto ha firmato il provvedimento che ha come oggetto il “divieto di utilizzo della risorsa idrica destinata al consumo umano per usi impropri durante il periodo estivo”.

L’ordinanza del primo cittadino è stata emanata alla luce dell'emergenza idrica che sta interessando l’intero Paese e in accordo con la Provincia e numerosi altri sindaci pontini. “L’aumento delle temperature nella stagione estiva rende concreto il pericolo di una crisi idrica con conseguente rischio ‘siccità’”, si legge nel testo del provvedimento che spiega anche come “in particolare nel corso della stagione estiva, anche a causa del costante aumento del flusso turistico nel territorio comunale” si verifichi “un incremento dei consumi idrici notevolmente superiore alle potenzialità delle sorgenti” e che un utilizzo improprio della risorsa idrica comporterebbe un grave depauperamento degli acquiferi oltre che una non corretta ed uniforme distribuzione dell’acqua”.

Secondo punto previsto dall’ordinanza, quindi, fino alla revoca del provvedimento, è vietato:

- utilizzare l’acqua per usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;

- utilizzare l’acqua per il riempimento delle piscine;

- irrigare orti, giardini, lavare strade e selciati

- prelevare acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, o per rifornire locali privati mediante l'utilizzo di tubi di gomma.

Le sanzioni per chi non rispetta le disposizioni vanno dai 25 ai 500 euro.