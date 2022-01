Latina rende omaggio a David Sassoli, due eventi in ricordo del presidente del Parlamento europeo

Anche Latina rende omaggio a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo prematuramente scomparso lo scorso martedì 11 gennaio. Nel giorno in cui a Roma vengono celebrati i funerali di Stato, domani 14 gennaio, il Comune di Latina ha infatti organizzato due momenti commemorativi.

Il primo è in programma per le 15 in piazza del Popolo davanti all’ingresso principale del palazzo comunale e si svolgerà in collaborazione con la sezione di Latina del Movimento Federalista Europeo (MFE) e il Forum dei Giovani. Interverranno il sindaco Damiano Coletta e, in rappresentanza della Provincia di Latina, la consigliera provinciale Valeria Campagna; verranno letti degli stralci degli interventi del presidente del Parlamento europeo e brevi testimonianze.

Alle 18, poi, il secondo momento commemorativo presso il “Monumento all’inclusione” inaugurato dallo stesso David Sassoli al parco San Marco nel dicembre del 2019. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Varaldo Di Pietro e si svolgerà alla presenza del sindaco Coletta e del presidente della Fondazione Gianni Di Pietro. Sul monumento dedicato a Eunice Kennedy Shriver verrà realizzata una illuminazione artistica con l’esecuzione di un suggestivo sottofondo musicale. Una semplice cerimonia ma dal grande significato. “Alla inaugurazione del monumento, a cui presero parte molti ospiti tra cui Samuel Kennedy Shriver – afferma Di Pietro - abbiamo avuto l’onore della presenza del presidente David Sassoli, che aveva voluto condividere con tutti noi i valori e le forti simbologie che quell’opera testimonia. A lui saremo sempre grati per questa sua presenza e per la grande sensibilità confermata anche in quella occasione. Vogliamo ringraziarlo e salutarlo con un semplice gesto nel giorno in cui la comunità internazionale gli rivolge l’ultimo saluto. Ringrazio il sindaco Damiano Coletta e l’Amministrazione comunale per aver aderito a questa iniziativa”.