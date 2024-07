Enrico Dellapietà, il presidente dell’Ater di Latina entra nel direttivo nazionale di Federcasa

Enrico Dellapietà, presidente dell’Ater di Latina, è stato eletto come componente del direttivo nazionale di Federcasa

L’elezione c’è stata durante l'assemblea che si è tenuta lo scorso 28 giugno che ha scelto come presidente Marco Buttieri, in rappresentanza della Atc Piemonte Nord. Il direttivo di 15 membri rappresenta le 84 strutture che aderiscono alla associazione.

"Sono stato lusingato - ha spiega il presidente Dellapietà - della elezione al consiglio direttivo che testimonia la qualità del nostro lavoro e la reputazione di cui godiamo a livello nazionale. Questa elezione ci consente di avere una porta aperta dentro i problemi e le opportunità di un settore che lavora con un diritto primario dei cittadini, la casa, e che è strimento indispensabile di equità sociale. L'incarico ricevuto mi sprona a fare meglio e a creare le condizioni per migliorare le norme che regolano la nostra attività in un confronto aperto con il legislatore e con le Regioni. Faccio gli auguri di buon lavoro al presidente Buttieri e a tutti i colleghi eletti nel direttivo nazionale"

Federcasa è la federazione che raggruppa 84 Aziende Casa in Italia

Federcasa nasce come trasformazione dell’associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari (ANIACAP) costituita nel 1950 e rappresenta 84 enti e aziende diversamente denominate (Atc, Ater, Iacp, Aler, Acer, Arte, Arca, Spa) che in tutta Italia da più di un secolo costruiscono e gestiscono abitazioni di edilizia residenziale pubblica realizzate con fondi pubblici, fondi propri e prestiti agevolati da destinare a nuclei familiari con bassi redditi e spesso in condizioni di estrema fragilità sociale. Stiamo parlando di circa 754.000 abitazioni gestite, aggiornati al 2022 che rappresenta l’83% del patrimonio residenziale pubblico totale. Oltre 6.500 dipendenti e dirigenti che operano su tutto il territorio nazionale e rappresentano un patrimonio di conoscenze, esperienze e professionalità che si è formato in decenni di attività (fonte Federcasa).