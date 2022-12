Dimensionamento scolastico, via libera al piano 2023/2024. Tutti i nuovi indirizzi in provincia

E’ stato approvato all’unanimità il documento sul dimensionamento della rete scolastica provinciale per l’anno 2023/2024: questo uno degli esiti dell’ultima seduta del Consiglio provinciale che si è riunito in via Costa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 dicembre. Un documento che, come ha sottolineato il presidente della Commissione scuola e formazione Ennio Sarracino, è frutto di un percorso articolato e di numerosi confronti con i Comuni, i dirigenti scolastici, sindacati categoria e Consulta provinciale degli studenti le cui istanze sono state vagliate e recepite.

Il piano nello specifico amplia l’offerta formativa sul territorio con in programma l’attivazione di nuovi indirizzi: quello informatico e telecomunicazioni al Pacinotti di Fondi; un indirizzo Costruzione ambiente e territorio al Filangieri di Formia; un indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy-professioni sartoriali e servizi al Celletti’di Formia; un indirizzo tecnologico di informatica e telecomunicazioni al Caboto di Gaeta; un percorso di formazione turistica all’istituto comprensivo Pisacane di Ponza; un indirizzo di Meccanica, meccatronica e energia e autronica al comprensivo Giulio Cesare di Sabaudia e un indirizzo sportivo al Pacifici-De Magistris di Sezze. Il documento è stato approvato all’unanimità.

Gli altri punti all’ordine del giorno

Nel corso della seduta il presidente della Commissione bilancio Vincenzo Mattei ha poi illustrato la variazione del documento contabile di Previsione 2022-2024 per l’annualità 2022 sottolineando come un avanzo di amministrazione sarà utilizzato per un milione e 260mila per interventi di edilizia scolastica oltre a altri 200mila euro destinati ai piccoli Comuni. Si è inoltre discusso della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie 2022. Il dirigente Francesco Carissimo ha sottolineato la prosecuzione dell’attività dell’Agenzia Formazione Lavoro va mantenuta e il mantenimento del 16% delle quote del Palmer che svolge attività di carattere ambientale e alcuni servizi per conto della Provincia. Per quanto riguarda le Terme di Fogliano e la Pro.Svi, l’Ente intende uscire da entrambe le società mentre sulla Compagnia dei Lepini, rispetto alla quale era in programma una cessione delle azioni, essendo in atto un processo di trasformazione da società in fondazione di partecipazione la decisione è stata rinviata. I consiglieri Mattei, Afilani, Giovannini hanno sottolineato la bontà dell’iniziativa e proprio in mattinata i vertici della società sono stati ascoltati in Commissione. Mattei ha quindi presentato un emendamento il cui obiettivo è quello di verificare la possibilità per la Provincia di confluire nella nuova iniziativa e la proposta è stata approvata.

Il nuovo regolamento del Consiglio provinciale ?

L’Assise ha poi dato il via libera al nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale che sostituisce quello in vigore che risale al 2004. “Uno strumento importante – ha sottolineato il presidente della Commissione Mattei – che era necessario venti anni dopo il precedente. Prosegue il lavoro di aggiornamento degli strumenti che regolano l’attività dell’ente come annunciato peraltro anche dal presidente Stefanelli all’inizio del suo mandato”.

Rifiuti: una Commissione Ambiente prima di Natale

La riunione si è conclusa con un intervento del presidente Stefanelli in collegamento dalla sua abitazione. “Nel corso di un’iniziativa in programma il 15 dicembre – ha annunciato - doneremo un cuore Telethon ad ogni dipendenti della Provincia per sostenere la ricerca sulle malattie rare”. Stefanelli ha inoltre annunciato che prima di Natale sarà convocata la Commissione ambiente per aggiornamenti sul tema rifiuti e per alcune comunicazioni sull’interlocuzione con la Regione. “Stiamo preparando una nota complessa su diversi aspetti: la procedura e le regole di pianificazione della materia, le competenze amministrative tra i due enti e prima di Natale riuniremo una Commissione e anche un Consiglio sulla questione dei rifiuti”.