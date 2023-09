Marcheselli in corsa per diventare direttore generale? Lbc chiede la sospensione della selezione

Si torna a parlare dell'ingegner Agostino Marcheselli a Latina. Dopo il question time della scorsa settimana, a intervenire è nuovamente il gruppo consiliare di Lbc che chiede, in caso di partecipazione dello steso Marcheselli, la sospensione della selezione per l’individuazione del direttore generale del Comune capoluogo.

Dopo la richiesta di accesso agli atti presentata il 5 settembre, “con l’obiettivo di conoscere l’elenco dei candidati alla selezione per la figura di direttore generale del Comune di Latina, rimasta ancora senza risposta”, i consiglieri di Latina Bene Comune hanno presentato una nuova interrogazione. “Nei giorni scorsi, al precedente question time, l’assessora Nasti aveva sostanzialmente ammesso che all’ex capo di gabinetto dell’allora sindaco Vincenzo Zaccheo era stata concessa una stanza, denominata ‘stanza di tutti’, per esercitare funzioni pubbliche, a quanto pare in un’ottica di collaborazione e confronto con la sindaca Matilde Celentano”.

Per questo, “considerato che da tempo si vocifera, negli ambienti cittadini che sia lui il possibile direttore generale e che la sua presenza in Comune potrebbe giustificarsi con l’intenzione di anticiparsi il lavoro già dal momento dell’insediamento; considerato che la commissione per la selezione è stata nominata dal Segretario Generale non secondo il regolamento e comunque con un grosso problema di conflitto di interessi, dal momento l’ingegner Marcheselli già frequentava l’ente e appariva candidato in pectore alla direzione generale già prima della selezione stessa, vista anche l’esplicitata fiducia di cui gode; considerato che la Segretaria Generale stessa in questi giorni dovrebbe essere confermata dal sindaco nella sua funzione e questo pone un problema serio sulla terzietà di una commissione che la Segretaria Generale stessa nomina, nominando peraltro anche se stessa”, i consiglieri di Lbc chiedono “con urgenza, per la tutela dell’ente, che qualora l’ingegner Agostino Marcheselli abbia presentato domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione della figura di direttore generale, che la selezione stessa sia sospesa, revocata la commissione e nominata una commissione terza”.

"Qualora ciò non sia fatto - concludono da Latina Bene Comune - si adirà a ogni autorità competente”.