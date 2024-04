Discarica Borgo Montello: "Ok la chiusura ma ora serve la bonifica"

Si è svolto nella mattinata di sabato 6 aprile l'incontro presso l'ex granaio per chiedere la bonifica della discarica di Borgo Montello. "La chiusura della discarica di Borgo Montello è solo un punto di partenza. Ora serve lavorare per la bonifica del sito, la riqualificazione ambientale del territorio, per forme di compensazione da destinare alle popolazioni residenti, che per decenni hanno subito danni alla salute pagando un tributo pesantissimo in termini di qualità di vita": così hanno parlato le forze di opposizione in Consiglio comunale.

Il confronto è stato fortemente voluto dai gruppi consiliari, insieme a Europa Verde, Rifondazione Comunista, Latina Possibile e Sinistra Italiana. Hanno partecipato rappresentanti politici nazionali, regionali, provinciali e comunali di area progressista, oltre che componenti del Comitato civico e tanti cittadini. Le forze di opposizioni continuano la loro battaglia: "C’è bisogno di fare chiarezza sul passato, anche sui 30 milioni destinati ai ristori, ma impiegati dalle amministrazioni di destra in spesa corrente, senza alcun riguardo per i territori interessati dal sito. Ma soprattutto è necessario pensare allo sviluppo possibile per questo territorio accertandoci dell’effettiva bonifica, lottando per i risarcimenti economici ai residenti e la salubrità dell’ambiente, iniziando a scrivere un’altra storia fatta anche di investimenti ambientali".

I consiglieri comunali, ancora, sottolineano che "sono state poste le basi per un programma che ha tra i suoi primi obiettivi l’analisi aggiornata dei dati sanitari attraverso la ripresa dello studio epidemiologico dell’Eras, nonché la verifica sulla presenza di sostanze inquinanti nella discarica. La strada da percorrere è quella della transizione ecologica e della sostenibilità per cui non esiste strumento più efficace del porta a porta".