Vietato il lancio di palloncini e lanterne in cielo: a stabilirlo il sindaco di Maenza, Claudio Sperduti, che nei giorni scorsi ha emesso un’apposita ordinanza. Un provvedimento preceduto nella provincia pontina solo dall’amministrazione comunale di Sperlonga.

Alla base della decisione del primo cittadino di Maenza, come si legge nello stesso provvedimento, ci sono una serie di “studi effettuati a livello internazionale” che “hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell’ambiente”; a queste premesse si aggiungono anche considerazioni legate al fatto che "a causa dell’inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita montana e marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi”, e a quello secondo cui “i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso”.

Nello specifico, quindi con l’ordinanza, “fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto”, viene disposto anche “il divieto di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma o materiale similare e riempiti con gas più leggeri dell’aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre e lacustre sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone la morte”.

Una decisione, quella del sindaco di Maenza, che è stata accolta con favore anche dai referenti locali di Plastic Free che ha lanciato sul tema anche una petizione. “Siamo entrambi molto entusiasti per questo ulteriore passo fatto qui a Maenza; grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale e soprattutto del sindaco Claudio Sperduti siamo riusciti anche noi ad avere un’ordinanza che vieta il lancio di palloncini e lanterne” hanno commentato Gianfranco Iagnocco ed Eleonora Rossi referenti di Plastic Free. “Di certo non è nostro interesse andare a colpire che fa frequentemente uso di questa pratica per festeggiare nascite, unioni o per ricordare i propri cari; la nostra è solo una richiesta di presa di coscienza da parte dei cittadini che le cose dannose (per l’ambiente e anche per noi) sono anche queste. Il semplice lancio in aria di un palloncino potrebbe costare caro ai nostri amici animali e indirettamente anche a noi che mangiamo animali che hanno ingerito microplastiche. Ci sono tanti modi per festeggiare o per ricordare chi non c’è più, facciamo qualcosa di utile piantiamo piante, fiori e alberi invece di abbandonare nel cielo plastica che ritorna a noi”.

“Lavoriamo ogni giorno per cambiare rotta in un mondo sempre più plastic free e spero che questo sia di stimolo a tutti i paesi vicini e lontani, nella nostra provincia siamo il secondo comune dopo Sperlonga ad aver varato tale ordinanza e ci aspettiamo che tanto altre amministrazioni e sindaci facciano altrettanto. Un mondo plastic free è possibile”, concludono poi Iagnocco e Rossi.