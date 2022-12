Le Domeniche solidali del Pd: raccolta di alimenti e beni per le persone in difficoltà

Sono partite le “Domeniche solidali” del Pd di Latina, un’iniziativa che vede impegnato il partito nella raccolta di generi alimentari, beni di prima necessità, coperte e vestiti, da destinare a chi ne ha bisogno.

Domenica scorsa c’è stato il primo appuntamento per le vie del centro che ha visto la raccolta di numerosi beni ed il passaggio di tante persone. “Un'iniziativa con cui vogliamo essere anche il partito della solidarietà diretta - ha dichiarato il giovane segretario Leonardo Majocchi -. Siamo consapevoli che su questo terreno operano fruttuosamente e da anni associazioni, comitati, parrocchie, liberi cittadini, proveremo ad essere soltanto utili, né strumentalmente né di facciata: spesso la politica ha scelto di fare altro. E questa iniziativa si aggiunge a tutta una serie di iniziative che stiamo mettendo in campo per dare una nuova linfa al Partito, senza troppi proclami”.

Sono state tante le persone che domenica hanno chiesto informazioni sull’iniziativa e che hanno scelto liberamente di donare cibo ed altri beni. “Il cammino sarà lungo e non si esaurirà di certo con poche comparse, già da questi giorni stiamo organizzando le consegne sul territorio - spiegano Emanuela Rovidotti e Franco Viola, promotori e coordinatori dell’iniziativa -. In alcuni casi si tratta di famiglie e persone singole, spesso fuori dalle reti di protezione, in altri di realtà più strutturate; è in ogni caso possibile trovarci ogni giorno, dalle 15 alle 20 nella nostra Sede, in Via Carducci 7”.