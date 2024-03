Dossieraggio, Calandrini (FdI): “Fare chiarezza su eventuali mandanti”

E’ arrivata a coinvolgere anche la provincia di Latina l'inchiesta della procura di Perugia sul presunto sistema di dossieraggio ai danni di politici e vip e che, secondo quanto emerso, vedrebbe tra gli “spiati” anche alcuni esponenti dei partiti locali di centrodestra.

Sul delicato caso è intervenuto oggi attraverso una nota anche il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Calandirni. "L'inchiesta di Perugia sul monitoraggio abusivo degli archivi informatici, che sembra aver coinvolto centinaia di persone in Italia, annovera tra le vittime anche noti esponenti di FdI della provincia di Latina - ha detto Calandrini -. Come riportato da alcuni organi di stampa, documenti contenenti dati sensibili dell'onorevole Vincenzo Zaccheo, esponente storico della destra pontina e già sindaco di Latina, sarebbero stati divulgati alla stampa nel corso della campagna elettorale che lo vedeva concorrere alla carica di primo cittadino nel 2021. Stesso trattamento per l'attuale co-presidente dell'Ecr, l'eurodeputato Nicola Procaccini. Desidero esprimere la mia più piena solidarietà all’onorevole Zaccheo e all'onorevole Procaccini e nello stesso tempo sottolineo la mia fiducia nei confronti della magistratura”.

“Quanto sta emergendo in questi giorni è però molto grave, soprattutto dal punto di vista della tenuta democratica del paese - ha aggiunto il senatore pontino di FdI -. Divulgare, distorcendoli, dati sensibili, potrebbe aver alterato i risultati elettorali. Il fatto che le vittime siano soprattutto politici del centrodestra impone di fare chiarezza al più presto su eventuali mandanti. Capire, insomma, se ci sia una regia dietro questi accessi illegali o più persone interessate che abbiano seguito lo stesso modus operandi, con il chiaro tentativo di orientare il voto politico dei cittadini” ha concluso Calandrini.