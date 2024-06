“Società aperta a Londra a mia insaputa”: Durigon sporge denuncia per furto d’identità

"Dopo lo scandalo spioni, su cui è calato un silenzio assordante, nelle ultime ore emerge un'altra notizia allarmante: il sottosegretario Claudio Durigon ha denunciato un furto di identità, che è servito per aprire una società a suo nome” a Londra. Inizia così la nota della Lega dopo la notizia diffusa questa mattina dal quotidiano “Domani” con un articolo a firma di Nello Trocchia.

E’ stato infatti lo stesso quotidiano a scoprire a Londra un’azienda intestata all’attuale sottosegretario al Lavoro ed esponente della provincia di Latina della Lega. Appresa la notizia, il senatore pontino è rimasto stupito e ha quindi subito presentato una denuncia. “Grazie a un sofisticato e raffinato meccanismo, è possibile che qualcuno apra una società a Londra senza che il diretto interessato ne sappia niente. Ma qui si pone una domanda enorme: chi l’ha aperta a nome di Durigon senza avvisare Durigon?” si legge sul quotidiano.

Venuto quindi a conoscenza della vicenda il senatore di Latina ha deciso di presentare subito una denuncia per furto di identità. “Siamo passati dai dossieraggi alla truffa. Così si vive con gli incubi. Ho sporto denuncia alla Guardia di finanza che spero possa far luce su questa vicenda a sfondo economico", ha detto il sottosegretario della Lega che all'Adnkronos ha raccontato appunto di essersi accorto grazie a un giornalista dell'esistenza di una società a suo nome “con sede fiscale a Londra, tipo ufficio box, che si apre con una sterlina. Io non c'entro nulla con questa società e non ho idea del colpevole. Mi dispiace - conclude Durigon - che sia a pochi giorni dal voto. Ma per fortuna l'abbiamo subito stroncata".

Al suo fianco tutta la Lega. “Siamo davanti all'ennesimo episodio inquietante, un vero e proprio attacco alla democrazia - si legge ancora nella nota del partito del leader Matteo Salvini -. A Durigon va l'affettuosa e convinta solidarietà di tutta la Lega". Solidarietà è arrivata anche dalla collega di partito, la deputata e candidata alle elezioni europee Giovanna Miele, “per l'episodio inquietante con cui qualcuno, evidentemente, vorrebbe colpire la Lega e il sottosegretario che al Governo sta portando avanti un ottimo lavoro. Siamo di fronte ad un'altra pagina che preoccupa, guarda caso a pochi giorni dalle elezioni europee".