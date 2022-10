Edilizia sociale e rigenerazione urbana: attenzione del ministro Salvini anche su Latina

Subito al lavoro il neo ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che a pochi giorni dal giouramento e dall’insediamento del nuovo Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni fa un punto sulle prime questioni di cui si occuperà il suo dicastero. Interventi che interesseranno anche la provincia pontina.

"Al lavoro per far ripartire i cantieri, da Nord a Sud. Non solo strade, porti, ferrovie o caserme: sul tavolo ci sono già 2,8 miliardi per il piano speciale per l'edilizia sociale e la rigenerazione urbana. Si tratta di più di 150 progetti selezionati da Messina a Brescia, da Milano a Bari, da Latina a Cuneo, da Treviso a Caserta - ha scritto questa mattina sui social.

Sono “previsti - ha poi agguato - interventi su migliaia di abitazioni e quartieri, con grande attenzione per le periferie: sarà una delle nostre priorità".