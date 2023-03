Elena Palazzo e Giuseppe Schiboni: i due assessori pontini della nuova giunta Rocca

Sono due gli assessori della provincia di Latina nella giunta del nuovo presidente della Regione Francesco Rocca che, a distanza esatta di un mese dal voto di febbraio e alla vigilia del primo Consiglio, è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa.

Rappresenteranno il territorio pontino Elena Palazzo, vice sindaco di Itri candidata ed eletta al Consiglio tra le fila di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Schiboni che alle regionali del 12 13 febbraio era stato candidato da Forza Italia. “Avrò l'onore di guidare l'Assessorato con tre deleghe importanti: Ambiente, Sport, Turismo - ha commentato Palazzo -. Desidero ringraziare il presidente Francesco Rocca e il mio partito Fratelli d'Italia per la fiducia accordatami. Spero di essere all'altezza dell'importante ruolo, lavorando con impegno e dedizione come ho sempre fatto nella mia lunghissima esperienza politico-amministrativa”.

“Dopo l’enorme successo ottenuto alle elezioni da Fratelli d’Italia, guardo con soddisfazione alla nomina di un rappresentante pontino nella giunta guidata da Francesco Rocca – ha commentato il coordinatore provinciale di Fdi, il senatore Nicola Calandrini dopo la nomina della squadra di Governo -. Per la prima volta nella storia il nostro partito ha eletto tre rappresentanti di questo territorio e oggi è rappresentato anche in giunta. E’ il corollario di un lavoro duro, durato anni, al fianco dei cittadini. Un lavoro che oggi dà i suoi frutti ma che segna l’inizio di un altro lungo percorso. Oggi abbiamo tutte le carte in regola per cambiare le sorti del Lazio, dopo anni di immobilismo sotto la guida di Zingaretti e del centro sinistra. E’ importante che si sia creata questa salda filiera di governo, che unisce la provincia di Latina al Parlamento passando per la Regione Lazio. Nell'esprimere l'augurio di buon lavoro al presidente e ai 10 assessori nominati sono orgoglioso del riconoscimento del lavoro svolto dalla provincia di Latina con la nomina di Elena Palazzo. Un riconoscimento che, prima di tutto, va alla sua professionalità, alla sua militanza, alla sua cultura amministrativa maturata in anni di presenza in Consiglio comunale a Itri. Un giusto riconoscimento per il suo consenso, tramutato in 10.000 preferenze. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessimo messo in campo per le elezioni regionali una squadra fortissima a cominciare da Enrico Tiero che, con 16 mila voti personali, ha spinto la nostra lista in particolare e tutto il centrodestra di Francesco Rocca. A lui e a Vittorio Sambucci, i due consiglieri eletti oltre a Elena Palazzo, il riconoscimento e il sostegno del partito tutto per il lavoro che andranno a fare. Abbiamo di fronte sfide importanti, la prima delle quali è quella legata al Pnrr. Anche nel Lazio arriveranno milioni di euro che vanno tramutati in progetti nel più breve tempo possibile e con la migliore qualità possibile. Con questa giunta sono certo che questi risultati saranno raggiungibili”.

A Giuseppe Schiboni, ex sindaco di San Felice Circeo, sono invece state affidate le deleghe al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito. “Oltre al consigliere regionale Cosmo Mitrano, Forza Italia Latina avrà un altro rappresentate alla Pisana” commentano dal partito. “A Pino e Cosimino un grandissimo augurio di buon lavoro certi che rappresenteranno al meglio il nostro territorio all’interno della nuova Regione Lazio”.