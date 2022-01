Mattarella rieletto presidente della Repubblica, Coletta: “Il suo senso di responsabilità è un esempio per tutti”

Dopo sei giorni di voto e all’ottava chiama, Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica. Al termine di un’altra giornata convulsa, quella di ieri sabato 29 gennaio, sono stati i 759 voti che hanno portato alla riconferma a capo dello Stato di Mattarella che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo Sandro Pertini. Nella serata di ieri la proclamazione.

Mattarella ha accettato la rielezione a presidente della Repubblica per "senso di responsabilità" e "rispetto delle decisioni del Parlamento". "I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente debbono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti" ha detto Mattarella dopo aver ricevuto la comunicazione dell’elezione accettando l'elezione "con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini". "Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti", ha poi concluso il capo dello Stato.

“Sono rassicurato da questa scelta dei grandi elettori sia come cittadino che come sindaco” ha commentato il primo cittadino di Latina Damiano Coletta. “Come cittadino perché il presidente ha dimostrato ampiamente di essere elemento di stabilità del sistema, ha saputo gestire situazioni complesse con grande lucidità, garantendo l’assoluto rispetto della Costituzione. Come sindaco e amministratore locale perché garantisce stabilità di governo in un momento delicatissimo per il Paese, impegnato a gestire una grave emergenza sanitaria, sociale ed economica e a impostare i piani di sviluppo del PNRR.

Il suo senso di responsabilità è un esempio per tutti noi, come il suo mettersi al servizio dello Stato, delle Istituzioni e dei cittadini” ha poi concluso Coletta