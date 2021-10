Ballottaggio: i big del centrodestra in campo per Zaccheo. Meloni, Salvini e Tajani a Latina

Insieme a Lorenzo Cesa e Giovanni Toti saranno in piazza del Popolo mercoledì 13 ottobre, tutti uniti per sostenere la candidatura di Vincenzo Zaccheo a sindaco del capoluogo

Stiamo entrando nell’ultima settimana di campagna elettorale prima del ballottaggio che a Latina vede sfidarsi il candidato sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo, che al primo turno ha ottenuto il 48,3% delle preferenze, e l’uscente e candidato del centrosinistra Damiano Coletta votato il 3 e 4 ottobre dal 35,6% delle persone che si sono recate alle urne.

E per sostenere Zaccheo scendono in campo anche i big del centrodestra nazionale. Per mercoledì 13 ottobre è previsto l’arrivo a Latina di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Giovanni Toti. I leader delle principali liste a sostegno del candidato del centrodestra incontreranno i loro sostenitori in piazza del Popolo a partire dalle 17.30.

Non è certo la prima volta che Meloni e Salvini fanno tappa a Latina, ed in particolare in questa corsa per le elezioni amministrative per sostenere la candidatura di Zaccheo a sindaco. Il leader della Lega lo scorso 30 settembre ha chiuso la campagna elettorale con un incontro in piazza Dante e prima ancora il 4 agosto era stato a Capoportiere, mentre la presidente di Fratelli d’Italia il 7 settembre ha tenuto un comizio al lido di Latina. Tajani, Cesa e Toti arrivano invece per la prima volta nel capoluogo per lo sprint finale di questa campagna elettorale.