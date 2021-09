Elezioni 2021, il ministro Renato Brunetta a Cisterna per sostenete Antonello Merolla

Ad accogliere il ministro per la Pubblica Amministrazione saranno il candidato sindaco Merolla e gli aspiranti consiglieri delle sei liste in suo sostegno. L’incontro con i cittadini lunedì 27 luglio in piazza Saffi

Arriva il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta a Cisterna nell’ambito degli impegni del candidato sindaco Antonello Merolla in vista del voto del 3 e 4 ottobre. L’incontro, a cui prenderanno parte anche gli aspiranti consiglieri delle 6 liste a sostegno di Merolla (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e Cisterna Ideale, più le liste civiche Viviamo Cisterna, Cisterna Comune, Cisterna Città) ci sarà lunedì 27 alle ore 18.30 in piazza Saffi.

I temi dell’incontro verteranno ovviamente sull’efficienza del Palazzo comunale e dei suoi servizi volti al cittadino. “Cisterna tornerà ad avere un’Amministrazione per la gente, che non sarà certo più una torre d’avorio ma un palazzo di cristallo, trasparente, incline al cittadino, per ascoltare le sue esigenze e superare le criticità di una comunità che negli ultimi anni è cresciuta enormemente in termini residenziali e di futuro. Credo che sia corretto raccogliere le aspettative della città ad aprirsi all’esterno e superare un microcosmo in cui i cittadini negli ultimi, troppi anni, sono stati fatti precipitare” ha specificato Antonello Merolla.

Ma nell’incontro si partirà da quei quattro concetti già espressi dal ministro per far ripartire l’Italia dopo la pandemia: A come Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale umano, D come Digitalizzazione. “Se dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale siamo rinati attraverso l'industria, oggi la ricostruzione deve partire dalle istituzioni e, per prime, da quelle che operano a più stretto contatto con i cittadini e con le imprese" ha detto il ministro Brunetta presentando le sue linee programmatiche.

Del resto il PNRR rappresenta per l’Italia non soltanto un piano di investimenti, ma il grimaldello per agire sui nodi che strutturalmente hanno depresso le capacità di crescita e le potenzialità del nostro Paese e per introdurre e sperimentare le migliori pratiche di cui dotare stabilmente le nostre amministrazioni. “Un esercizio di modernizzazione e di rottura di storici tabù, in sintonia con lo spirito della nuova Europa che finalmente recupera ambizione e visione comunitaria –ha aggiunto il ministro Brunetta-. Oggi si apre un percorso che dovrà lasciare velocemente in eredità ai nostri figli non soltanto nuove infrastrutture materiali e immateriali, ma un nuovo modello sociale, economico e amministrativo. Questo è il momento di osare: il momento Italia”.

“Nei miei slogan elettorali ho sempre sostenuto che non solo nessuno verrà lasciato indietro ma che la città ha bisogno di tutti e tutti abbiamo bisogno della città, nei suoi diritti e nei suoi doveri, perché continuo a credere che Cisterna sia una comunità e una grande famiglia: soltanto in questo modo supereremo tutte le criticità e faremo tornare a splendere la nostra cittadina, partendo proprio dalla fusione tra cittadini e amministrazione comunale” ha dichiarato Merolla.