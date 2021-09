Elezioni 2021 a Cisterna, lista Angela Coluzzi sindaco: i candidati al Consiglio comunale

La lista in sostegno della candidatura a sindaco di Angela Coluzzi alle amministrative di ottobre

Si vota a Cisterna per le elezioni amministrative: il 3 e 4 ottobre, dopo mesi di commissariamento, i cittadini tornano alle urne per scegliere il sindaco ed anche per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati sindaco in corsa; tra di loro Angela Coluzzi, sostenuta da una sola lista che porta il suo nome.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale della lista Angela Coluzzi Sindaco:

ABBAFATI ANGELICA

ADESSO ELISA

CAPASSO ANTONIO

CASTELLANO CARMINE PIETRO

CHIARO VALENTINA

COPPOLA CATELLO

DEL VECCHIO CARMINE

DI FABIO LORENZO

DI MAGGIO DINO

DI MAMBRO CARLO

FINOTTI SIMONE

FRANZE’ FABRIZIO

MARCELLONI SERENA

MARCOTULLI ROMINA

MENDOLA MANLIO

NOTARSANTI MARIA

PICCINNI SARA

PORCELLETTA EMILIA

RICCARDI BIANCA

SABA GIANLUCA

SCAINI ANNARITA

SCIONI ARCANGELO

SERAFINI VILMA

ZIROLI CONSUELO